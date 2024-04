tennis , uomini e donne insieme in un circuito esclusivo riservato solo a 200 giocatori: prende vita il Premier Tour. Non c’è nulla di cui sorprendersi. Che gli arabi stessero ammiccando al tennis ... (ilveggente)

Il tennis cambia le regole del doppio già da Madrid: nuovo format per avere in tabellone anche i big - Dal torneo 1000 di Madrid ci saranno tante nuove regole per il doppio. L’intento dell’ATP è chiaro: si vuole provare a far giocare il doppio anche ai big del tennis. Novità nel mondo del tennis, e ...fanpage

Rivoluzione nel tennis: cambia il format del doppio! Le novità già a Madrid per invogliare i singolaristi - Dopo le insistenti indiscrezioni degli ultimi giorni, quest'oggi è arrivata anche l'ufficialità. L'ATP ha deciso di rivoluzionare il format dei tornei di doppio all'interno del circuito maggiore, con ...oasport

tennis: il doppio a caccia di appeal, l'Atp cambia il format - A caccia di appeal e spettatori il tennis cambia le regole del doppio. L'Atp ha infatti annunciato novità per il gioco in coppia che mirano ad aumentare l'attrattiva dei tornei "per spettatori, giocat ...ansa