(Di martedì 30 aprile 2024) Le azzurre testa di serie, al pari di Canada, Repubblica Ceca e Australia. ROMA - La nazionalena femminile di, seconda testa di serie della manifestazione, inizieràladila sua nuova avventura nelledella Billie JeanCup, in programma per i

Giornata da dimenticare per le tre squadre della Apuania Tennistavolo nei campionati nazionali minori. Nella sesta di ritorno dei rispettivi tornei, sono arrivate tre sconfitte. Nella B1, girone C, sconfitta interna contro Lucca per 3-5. Per i carraresi i tre punti sono di Lorenzo Ragni (nella ... Continua a leggere>>

L'italo-argentino sconfitto dallo statunitense per 7-6 (1) 6-4. MADRID (SPAGNA) - E' finita al secondo turno l'avventura di Luciano Darderi nel "Mutua Madrid Open", il secondo Masters 1000 sulla terra battuta del 2024, con montepremi complessivo pari a 9.249.713 euro, in corso alla Caja Magica ... Continua a leggere>>

tennis: BJ King Cup Finals. Italia contro vincente Giappone-Romania - Le azzurre testa di serie, al pari di Canada, Repubblica Ceca e Australia.ROMA (ITALPRESS) - La nazionale italiana femminile di tennis, seconda ...

Continua a leggere>>

Madrid, Sinner contro Khachanov: ottavi di finale. Come seguire la partita in TV e streaming - Per gli appassionati di tennis, l’atteso incontro tra Jannik Sinner e Karen Khachanov negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid è un appuntamento da non perdere. Se sei interessato a seguire l ...

Continua a leggere>>

tennis, Green Garden maschile unica squadra veneziana nel campionato nazionale - Iniziato il campionato di serie B di tennis. Il Green Garden, unico team veneziano nella serie nazionale a squadre, coglie un buon pareggio a Trento. Sui veloci playit di via Fersina, contro l’Ata ...

Continua a leggere>>