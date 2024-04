Tennistavolo In Serie B1 - B2 e C1 turno da dimenticare L’Apuania si arrende contro Lucc - Modena e Prato A

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Giornata daper le tre squadre della Apuanianei campionati nazionali minori. Nella sesta di ritorno dei rispettivi tornei, sono arrivate tre sconfitte. Nella B1, girone C, sconfitta internaa per 3-5. Per i carraresi i tre punti sono di Lorenzo Ragni (nella foto, 3-1, 3-0, 3-0), a secco Enrico Puppo (2-3, 1-3, 1-3) e Benas Skirmantas (1-3, 1-3). La classifica: Apuania Carrara ea 22; Reggio Emilia 18; Cus Camerino 16;10; Cascina e Montemarciano 6; Poviglio 4. La prima sale in A2, le ultime due retrocedono. Nella B2, girone D,è battuta aper 5-4: tre punti sono firmati da Luca Della Rosa (2-3, 0-3, 1-3), uno da Edoardo Cremente (3-2, 3-2, 2-3), nessun punto per Giacomo Betti (3-1, 3-0, ...