Tarquinio si smarca da Schlein sulle armi | Dialogo con Conte

(Di martedì 30 aprile 2024) «Il centrosinistra se vuole avere un futuro deve fare sintesi,faccia come Meloni. Il punto di convergenza si chiama pace. Il Pd cambi idea». A dirlo Marco, ex direttore dell'Avvenire e candidato da indipendente del Pd nella circoscrizione del Centro Italia.Quali le ragioni della sua discesa in campo? «I pezzi di una terza guerra mondiale, come ammonisce Papa Francesco, si stanno saldando. Se il centrosinistra non si pone la questione della pace, tradisce il suo Dna, la lezione di Moro e Berlinguer». La sua posizione simile a quella di... «Tra le cinque proposte che mi sono arrivate ho scelto quella del Pd perché al suo interno c'è un pezzo della mia storia. Mi riferisco al solidarismo figlio della dottrina sociale della Chiesa e a quello di matrice socialista. ...