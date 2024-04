Primo alle Strade Bianche, terzo alla Milano-Sanremo, primo alla Volta Ciclistica Catalunya. Un 2024 quasi perfetto per Tadej Pogacar , che domani sarà il grandissimo favorito per la ... (oasport)

Dodici Classiche Monumento corse in carriera, sei vittorie. Ma non sono solo i numeri a parlare per un fuoriclasse del calibro di Tadej Pogacar : era nettamente il favorito alla Liegi-Bastogne-Liegi ... (oasport)

Pogacar trionfa nella Liegi-Bastogne-Liegi - Il fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar ha vinto per distacco la Liegi-Bastogne-Liegi, ultima delle 'classiche' di primavera. Pogacar aveva già vinto a Liegi nel 2021. Al secondo posto, staccato di 1'39" ...ansa

Liegi-Bastogne-Liegi 2024: Tadej Pogacar scatta sulla Redoute e non dà scampo. van der Poel 3°, ma staccato - Dodici Classiche Monumento corse in carriera, sei vittorie. Ma non sono solo i numeri a parlare per un fuoriclasse del calibro di Tadej Pogacar: era ...oasport

Tadej Pogacar è il re della Liegi-Bastogne-Liegi: fuga maestosa di 35km, ritmo insostenibile per tutti - Tadej Pogacar è il dominatore della Ligei-Bastogne-Liegi 2024 con una maxi fuga iniziata a 35 km dall'arrivo: una progressione impressionante che ha fatto ...fanpage