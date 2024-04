Supermercati e centri commerciali aperti il 1 Maggio | l’elenco completo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 30 aprile 2024) Social.. In vista della giornata di domani, 12024, scopriamo insiemedelle aperture speciali. Gli orari, infatti, non saranno uguali per tutti.Leggi anche: “Filippo Turetta sparito da mesi e nessuno sa niente”: l’ultima teoria choc Leggi anche: Tragico lutto per il famoso campione, è morto il figlio di 15 mesi: dove fare la spesa il 1Il 1è alle porte e, come ogni anni, ci si domanda qualiresterannoin occasione della festività. Mentre alcuni hanno deciso di rimanere ...