Centri commerciali e supermercati aperti a Roma e nel Lazio il 1 maggio? | Orari 2024

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 28 aprile 2024) Primo, festa dei lavoratori ma non per tutti. Ogni anno sono diverse le struttureche scelgono di restare aperte al pubblico garantendo comunque un servizio ai cittadini: che dire della situazione ae nel? Ecco la guida completa () con tutte le informazioni aggiornate. Il centro commerciale Maximo a– (ilcorrieredellacitta.com)Dove andare e cosa fare il 1? E’ questa una delle domande più ricercate come del resto capita spesso in concomitanza con i giorni di Festa. Tradizionalmente, in particolare per la Festa dei Lavoratori (che quest’anno capita di mercoledì), le possibilità sono davvero tante: aad esempio è il giorno del concertone, ma ci sono poi tanti altri eventi organizzati qua e là per la ...