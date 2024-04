Super offerta del Samsung Galaxy S23 | su Amazon scontato del 45%

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di martedì 30 aprile 2024) Ad un anno dal suo lancio, ilS23 continua a primeggiare come uno smartphone di fascia premium, contrassegnandosi per il suo design raffinato, le prestazioni top (grazie ad una combinazione di hardware potente e ottimizzazione software) e le capacità fotografiche di livelloiore che consentono di catturare immagini nitide e dettagliate in ogni situazione. Qualora foste interessati al suo acquisto, vi suggeriamo di dare uno sguardo all’interessantesu, dove lo smartphone, con unsconto del 45%, sarà vostro al prezzo di soli 522,99 euro (invece di 954,38 euro di listino) nel colore Nero. Il dispositivo è venduto da terzi, ma spedito dall’e-commerce, la consegna non prevede costi aggiuntivi e il reso è gratuito per i clienti Prime. Inoltre, avrete ...