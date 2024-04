Samsung Galaxy S24 decisivo nella crescita degli utili aziendali

(Di martedì 30 aprile 2024)S24 nel momento positivo dell’azienda. Il colosso coreano ha rivelato i risultati finanziari per il primo trimestre di quest’anno, poche settimane dopo aver rivelato le stime sui ricavi. La società ha rivelato che i suoi ricavi sono aumentati del 13% rispetto al primo trimestre del 2023, mentre i suoi profitti sono saliti alle stelle di quasi 10 volte (933%) rispetto all’anno precedente. Impatto delS24 e profittiche aumentano di quasi 10 volte nel primo trimestre del 2024 Non soloS24, visto che il produttore asiatico è in un buon trend grazie alle buone vendite di memorie e smartphone. Nel primo trimestre del 2024, i ricavi disono stati di 71,92 trilioni di KRW (52,08 miliardi di ...

L'attesa per l'aggiornamento One UI 6.1 sui primi Samsung Galaxy non sarà così lunga. A dichiararlo, senza mezzi termini, è stata la stessa Samsung attraverso i suoi canali ufficiali. Sebbene si parlasse di lancio entro la prima metà dell'anno e dunque solo entro giugno, la prospettiva di ...

Samsung galaxy F55 in arrivo, ma si tratta di un re-branded - Il produttore tech Samsung si appresta ad annunciare un nuovo smartphone per il mercato indiano. Si tratta del prossimo Samsung galaxy F55. Un dispositivo che s ...

HONOR Magic 6 Pro vs Samsung galaxy S24 Ultra: confronto tra i TOP del 2024 - HONOR Magic 6 Pro vs Samsung galaxy S24 Ultra: il confronto tra i due smartphone migliori del 2024. Scopri tutto su Gizchina.it ...

Samsung galaxy Watch Ultra è stato rivelato come futuro concorrente di Apple Watch Ultra con supporto per il monitoraggio della glicemia - Nuove informazioni hanno rivelato che Samsung potrebbe non offrire il suo prossimo smartwatch di punta come galaxy Watch7 Ultra. Invece, SM-L700 e SM-L705 sembrano destinati ad arrivare come galaxy Wa ...

