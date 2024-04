Stellantis | vendite in calo - operai in cassa integrazione e Tavares si regala lo stipendio d' oro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 18 aprile 2024) Continua la frenata delle auto elettriche in Ue e in particolar modo in Italia. Gli ultimi dati, relativi al mese di marzo pubblicati da Acea, certificano il fallimento delle politiche green europee, con le immatricolazioni delle auto elettriche a batteria indell’11,3%, rispetto all’anno scorso. La quota di mercato scende dunque dal 13,9% di marzo 2023 al 13% di quest’anno. Due dei principali parchi auto dell’Ue, Germania e Italia, hanno fatto registrare pesanti contrazioni rispettivamente del 28,9% e del 34,4% a sottolineare che l’auto elettrica non piace ai consumatori. Male anche le immatricolazioni delle ibride plug-in che sono diminuite del 6,5% il mese scorso in Ue, con Germania e Italia che hanno registrato cali rispettivamente del 4,5% e del 22%. Meglio invece il mercato dell’elettrico ibrido che sale dell’8%, in Italia, e del 12,6% in Unione europea. La ...