Stefano De Martino cancella il tatuaggio dedicato all’ex Belen Rodriguez | È tutto a posto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024)Deha preso l’importante decisione di rimuovere alcuni tatuaggi fatti in passato. Quando si incide un nome o un disegno spesso lo si fa per fissare nella memoria un ricordo, un affetto, un amore. In questo caso i più attenti hanno notato e intuito quali fossero i disegni che il conduttore ha volutore. In un video condiviso sui social, Deè apparso in uno studio medico con diversi cerotti posizionati tra petto e schiena sui tatuaggi, poi rimossi. “Che fatica, eh. È. Sto solo togliendo dei tatuaggi“, ha rassicurato. I fan hanno notato che, in particolare, sono stari rimossi: le due spade incrociate con la sua data di nascita (1989) e quello di un timone con due mani che si stringono. Sulla schiena, invece, non dovrebbe più comparire ...