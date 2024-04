Stefano De Martino - in definizione il contratto che lo legherà alla Rai | tutti i dettagli e quali celebri format potrebbe condurre

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 30 aprile 2024) Con l’addio di AmadeusRai, ufficializzato con un video pubblicato dal conduttore su Instagram, iniziano a circolare i nomi dei suoi possibili successori. In assenza del conduttore di Ravenna, che passerà sul NOVE, occorre stabilire chi, tra i volti della rete ammiraglia, lo succederannoconduzione di due programmi di punta dell’access prime di Rai1: Soliti Ignoti e Affari Tuoi. Stando alle indiscrezioni diffuse da TvBlog, il nome più quotato dai vertici dell’azienda è quello diDe. Per l’ex ballerino di Amici, al timone di Stasera Tutto E’ Possibile, sarebbe già in corso una trattativa che lo legherebberete ammiraglia. In più, si ipotizza un trasferimento dello show, riveduto e corretto, nel prime time di Rai1. Ecco quanto riportato da TvBlog: E’ in corso infatti una ...