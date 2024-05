Stati Uniti - multa milionaria ai quattro principali operatori di telefonia

(Di martedì 30 aprile 2024) Le autorità garanti statunitensi hanno annunciato multe nei confronti deidimobile statunitensi, Verizon, AT&T, T-Mobile e Sprint, per quasi 200 milioni di dollari complessivi. In una nota, la Commissione federale per le comunicazioni (Fcc) ha spiegato che le aziende venduto senza consenso di dati relativi alla geolocalizzazione dei clienti. Nello specifico, Verizon dovrà pagare unada 46,9 milioni di dollari, mentre AT&T, T-Mobile e Sprint rispettivamente 57,3, 80,1 e 12,2 milioni. Le autorità regolamentari hanno proposto lagia’ nel 2020. Strumenti Politici.

Le autorità garanti statunitensi hanno annunciato multe nei confronti dei principali operatori di telefonia mobile statunitensi, Verizon, AT&T, T-Mobile e Sprint, per quasi 200 milioni di dollari complessivi. In una nota, la Commissione federale per le comunicazioni (Fcc) ha spiegato che le ... Continua a leggere>>

Le autorità garanti statunitensi hanno annunciato multe nei confronti dei principali operatori di telefonia mobile statunitensi, Verizon, AT&T, T-Mobile e Sprint, per quasi 200 milioni di dollari complessivi. In una nota, la Commissione federale per le comunicazioni (Fcc) ha spiegato che le ... Continua a leggere>>

Pronostico Modena-Como: nella giornata precedente, Roberts ha allungato le distanze in classifica. Ora è già match ball - Pronostico Modena-Como Quote della sfida della 37ª giornata di Serie B, in programma domenica 5 maggio alle 15.00 allo stadio Alberto Braglia ... Continua a leggere>>

Sicily by Car si espande ancora all'estero: acquisite due nuove società in Croazia - Sicily by Car, società tra i principali operatori nel settore dell'autonoleggio leisure a breve e medio termine, ha annunciato di aver sottoscritto importanti acquisizioni in Croazia consentendo di co ... Continua a leggere>>

Sorpresa alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza: astigiana multata dalle Volanti della Polizia di Stato - La scorsa notte, durante il servizio di vigilanza, controllo del territorio e prevenzione dei reati, gli operatori della Volante della Polizia di Stato - ... Continua a leggere>>