Sparatoria Nord Carolina -morti 4 agenti

(Di martedì 30 aprile 2024) 10.00 Quattro poliziotti sono stati uccisi e 4 sono rimasti feriti in unaa Charlotte, indel. Glistavano cercando di eseguire un mandato d'arresto per un ricercato per possesso illegale di arma da fuoco. I primi 4sarebbero stati colpiti a morte mentre si avvicinavano alla casa dell'uomo, anche lui morto nellaavvenuta nel giardino davanti all'abitazione. Gli altri 4 sono rimasti feriti mentre cercavano di soccorrere i colleghi. Arrestati una donna e un 17enne che erano nella casa.

Usa: sparatoria in Carolina del nord, tre agenti morti - Tre agenti di polizia sono morti a seguito della sparatoria avvenuta nel pomeriggio del 29 aprile a Charlotte, nella Carolina del nord.

Continua a leggere>>

Usa, sparatoria in nord Carolina: quattro agenti uccisi - Il presidente Usa Joe Biden, informato dell’accaduto, ha parlato con la sindaca Vi Lyles, a cui ha espresso le sue condoglianze e il suo sostegno alla ...

Continua a leggere>>

In North Carolina quattro poliziotti sono stati uccisi in un’operazione per arrestare un uomo accusato di possesso illegale di armi - Lunedì a Charlotte, in North Carolina, negli Stati Uniti, quattro agenti di polizia sono stati uccisi durante un’operazione per arrestare un uomo accusato di possesso illegale di armi da fuoco. Mentre ...

Continua a leggere>>