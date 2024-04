Grave sparatoria nel Nord Carolina | 3 poliziotti uccisi e 5 feriti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Washington, 30 aprile 2024 – Tresono statie altri cinquein unaavvenuta durante un arresto. È successo all’interno di un’abitazione a Charlotte, nel North. La pattuglia arrivata sul posto è stata stata prima colpita da un uomo armato di “fucile ad alta potenza”, poi gli agenti hanno fatto irruzione e all’interno sono stati colpiti di nuovo. Insegnanti armati nelle scuole in Tennessee: c’è il via libera del parlamento. É legale in altri 15 Stati Usa La: cosa è successo Secondo quanto riportato dalla Cnn, la sanguinosaè accaduta a Charlotte, la grande città delladele capoluogo della Contea di Mecklenburg. Gli agenti erano arrivati in quella casa per ...