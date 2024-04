Sparatoria in un bar - 20enne colpita alla gamba Il padre | avrebbe potuto perdere la vita

Articolo pubblicato domenica 28 Aprile 2024, 18:02 Una serata come tante trascorsa con le amiche in un bar vicino casa a Sezze, nella frazione di Ferro di Cavallo, si è trasformata in un incubo per una giovane ragazza . Un proiettile esploso poco lontano ha infatti colpito la giovane, che si è ...

Continua a leggere>>