Sparatoria durante una rissa a Sezze - 20enne colpita da un proiettile al bar | caccia al responsabile

(Di domenica 28 aprile 2024) Una ragazza di circa vent’anni e residente a, in provincia di Latina, è stata raggiunta da un colpo di pistola. Immediato il trasferimento al pronto soccorso Santa Maria Goretti dopo che è stata ferita da unche, secondo una prima ricostruzione, non doveva essere diretto verso di lei. L’incidente è avvenuto intorno all’una di notte in zona Ferro di Cavallo, nel comune pontino,unascoppiata sul posto tra due gruppi di persone straniere, principalmente di nazionalità romena o albanese, e tra i 20 e i 40 anni. Pare che la discussione si fosse accesa per futili motivi, ma alimentata poi per via dell’alcol. Alla fine della lite, in un altro bar nelle vicinanze, uno dei partecipanti avrebbe estratto una pistola e sparato un colpo, presumibilmente in un atto di vendetta nei confronti di uno ...