Sonda Voyager 1 riprende trasmissione dati dallo spazio interstellare dopo cinque mesi di silenzio | aggiornamenti tecnici e prospettive future

I tecnici si dicono ottimisti per una risoluzione del guasto che ha colpito un chip di memoria. Ci potrebbero volere diverse settimane se non mesi, ma l'importante è aver individuato la causa....

Da ormai oltre due mesi, un problema al computer di bordo impedisce di ricevere dati dalla sonda Voyager 1. Non solo l'incredibile distanza non aiuta, ma il problema più grosso è che ormai non c'è quasi più nessuno in vita che conosce nel dettaglio i sistemi della gloriosa sonda....

