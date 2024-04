Trovata l' origine del guasto che ha colpito la sonda Voyager 1

(Di martedì 9 aprile 2024) I tecnici si dicono ottimisti per una risoluzione delche haun chip di memoria. Ci potrebbero volere diverse settimane se non mesi, ma l'importante è aver individuato la causa....

Nuovi Sviluppi nella Rissa di via Gran Sasso: Identificati Due Stranieri, Uno Irreperibile - Cronaca nera Pescara - 09/04/2024 16:06 - Dopo un'attenta investigazione protrattasi per tre mesi, i Carabinieri hanno finalmente identificato gli altri due stranieri coinvolti nella ...abruzzo24ore.tv

Ragazza Trovata morta ad Aosta, l’autopsia: “Un’emorragia la causa del decesso”. Aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio - La ragazza Trovata morta ad Aosta sarebbe deceduta a causa di un'emorragia: lo dice l'autopsia effettuata negli scorsi giorni.tag24

