Sinner - test all’anca superato | a Madrid Jannik gioca l’ottavo di finale contro Khachanov

Sono state ore condite d'ansia quelle passate dai tifosi italiani in merito alle condizioni di salute di Jannik Sinner. Il tennista italiano, impegnato negli ottavi di finale dell'ATP di Madrid contro Khachanov, aveva accusato dei dolori all'anca che non promettevano nulla di buono. Nelle ultime

15:16 Potrebbe mancare però un altro paio d'ore all'inizio della sfida tra il n.2 del mondo e Khachanov. Zverev ha infatti perso un lottato 1° set contro Francisco Cerundolo per 6-3. 15.14 JANNIK SINNER giocherà! La decisione è arrivata dopo l'allenamento

14:06 Taylor Fritz batte 7-6, 6-4 Hubert Hurkacz e vola ai quarti dove affronterà Cerundolo o Zverev, in campo tra poco. dopo tocca a Sinner, che non ha ancora ufficializzato la sua presenza in campo oggi. 12.50 Sinner in questo momento si sta allenando

