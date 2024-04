Sinner rimonta e batte Khachanov - vola ai quarti di Madrid

(Di martedì 30 aprile 2024) (Adnkronos) – Jannikaidi finale dell'Atp Masters 1000 di. L'azzurro 22enne, prima testa di serie e numero 2 del mondo, negli ottavi di finaleil russo Karen, testa di serie numero 16, per 5-7, 6-3, 6-3 in 2h10'.offre l'ennesima prestazione di rilievo archiviando i problemi all'anca destra L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – Jannik Sinner ai quarti di finale dell'Atp Masters 1000 di Madrid . L'azzurro 22enne, prima testa di serie e numero 2 del mondo, negli ottavi di finale batte il russo Karen Khachanov , testa di serie numero 16, per 5-7, 6-3, 6-3 in 2h10'. Sinner offre l'ennesima prestazione di rilievo ... Continua a leggere>>

Atp Madrid - Alcaraz vince con il brivido: superato Struff al tie-break del terzo set - In un tie-break dai due volti, Struff ha acciuffato il parziale decisivo colpendo un provvidenziale ace. Alcaraz ha premuto il tasto reset e si è regalato la partenza di cui aveva bisogno, perché con ...

