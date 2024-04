Sinner potrebbe non giocare i quarti a Madrid | Devo pensarci due volte E spiega il motivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 aprile 2024) Janniksi è qualificato aidi finale del Masters 1000 digrazie alla vittoria ottenuta in rimonta contro il russo Karen Khachanov. Il tennista italiano ha sofferto la solidità agonistica dell’avversario nel primo set, ma poi è riuscito a salire in cattedra e a fare la differenza dall’alto della sua caratura tecnica. Il fuoriclasse altoatesino si è imposto con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-3 e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola: potrà godersi un giorno di riposo e ripresentarsi in campo giovedì 2 maggio per affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime, che ha eliminato il più quotato norvegese Casper Ruud. Jannikha però rilasciato una dichiarazione in conferenza stampa che manda un po’ in allarme tutti gli appassionati: ...