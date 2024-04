Servono donazioni di latte umano per neonati prematuri | l’appello della direttrice della neonatologia di Arezzo

(Di martedì 30 aprile 2024) «Serve urgentementeper i bambini ricoverati in» Èlanciato dallaUOSDe Terapia intensiva neonatale diLetizia Magi «C’è necessità diper i bambini natiricoverati in terapia intensiva neonatale. In questo momento ne siamo a corto». Èlanciato dalla dr.ssa Letizia Magi,UOSDe Terapia intensiva neonatale dell’ospedale di. Ilmaterno rappresenta il gold standard per la nutrizione di tutti i. Numerose evidenze scientifiche ne documentano ...

Arezzo, 30 aprile 2024 – «C’è necessità di latte umano per i bambini nati prematuri ricoverati in terapia intensiva neonatale. In questo momento ne siamo a corto». È l’appello lanciato dalla dottoressa Letizia Magi, Direttrice UOSD Neonatologia e Terapia intensiva neonatale dell’ospedale di ... Continua a leggere>>

Influenza aviaria, preoccupa trasmissione all’uomo. Fda: latte pastorizzato è sicuro - Un nuovo allerta arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha espresso "enorme preoccupazione" per la crescente diffusione del ceppo H5N1 a nuove specie, compreso l'uomo ...

USA, influenza aviaria incontrata nel latte in nove Stati: presente in 1 su 5 campioni di latte - Nel frattempo la USDA dice che il virus incontrato nei prodotti caseari non è pericoloso per l’essere umano e consiglia semplicemente ai consumatori di comprare solo latte pastorizzato. Alcuni esperti ...

Come ha fatto l’influenza aviaria a diventare una pandemia animale (che ora minaccia anche l’uomo) - Il virus dell’influenza A H5N1, che continua ad essere letale per milioni di volatili nel mondo, ha sviluppato la capacità di infettare diversi mammiferi ...

