Serve urgentemente latte umano per i bambini ricoverati in neonatologia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) Arezzo, 30 aprile 2024 – «C’è necessità diper inati prematuriin terapia intensiva neonatale. In questo momento ne siamo a corto». È l’appello lanciato dalla dottoressa Letizia Magi, Direttrice UOSDe Terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Arezzo. Ilmaterno rappresenta il gold standard per la nutrizione di tutti i neonati. Numerose evidenze scientifiche ne documentano l'importanza ed i vantaggi, sia per il neonato sano nato a termine sia per il neonato con patologie o nato prematuro. Nel neonato sano ilrappresenta il nutrimento ideale, per i nati pretermine è da considerarsi un vero supporto terapeutico. «Numerosi neonatiin Terapia Intensiva ...