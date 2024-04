Se i politici italiani fossero personaggi di Harry Potter? | il magic thread fatto con l’intelligenza artificiale – Le foto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 30 aprile 2024) Non è afpassato inosservato ai mematori (social), il nuovo acquisto di Matteo Salvini. Il vicepremier ha, infatti, pubblicato due giorni fa sulla sua pagina Instagram unoche lo ritrae assieme al cappello parlante utilizzato alla Scuola di magia e stregoneria di Hogwarts per smistare gli studenti nelle quattro case: Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde. Il regalo per la figlia ha, inevitabilmente, scatenato l’ironia degli utenti, che hanno chiesto aldi trasformare ineidella serie fantasy. Il “” realizzato dal blogger Nonleggerlo ha scatenato le ironie sui social: si parte con un Matteo Renzi nei ...