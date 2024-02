VIDEO FOTO ‘Esequie‘ dell’agricoltura | “Via politici e sindacati”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la protesta di domenica scorsa, gli agricoltori della provincia di Avellino in gran massa tornano a protestare davanti la sede cittadina della Regione Campania, a Collinia Liquirini, mentre vanno in scena “le esequie”. Questo uno dei manifesti affissi sulle centinaia di trattori che tra clacson, fumegeni e coriandoli, si radunano in attesa dell’incontro con un delegato regionale. Eloquente l’immagine di una bara che campeggia su un trattore, fasciata del tricolore italiano, così come tante bandiere sventolano in aria. “Per praticare politica o sindacato… oltre che frequentare la scuola è preferibile svolgere, anche, attività lavorative”, un altro striscione.Ed infatti al netto di una protesta che sin dall’inizio ha tenuto fuori i, questa mattina all’arrivo a Collina Liquorini del consigliere ...