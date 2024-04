Scoperti 27 500 nuovi asteroidi in poche settimane Erano nascosti nelle vecchie immagini del cielo notturno

(Di martedì 30 aprile 2024) Con un apposito algoritmo e sfruttando Google Cloud, l'Asteroid Institute ha analizzato migliaia diprecedenti per identificare, soprattutto nella fascia principale...

Questa azienda vuole estrarre metalli “preziosi” dagli asteroidi: i guadagni potrebbero essere stellari - AstroForce è pronta per lanciare nello spazio una piccola raffineria per polverizzare, estrarre e riportare sulla Terra metalli come il palladio e l'iridio ...

Analisi dei campioni di Ryugu: nuove scoperte sul meteo spaziale - Uno studio condotto da Yuki Kimura dell’Università di Hokkaido e da un team di ricercatori di altre tredici istituzioni giapponesi ha portato alla luce nuovi dettagli riguardanti gli effetti d ...

Grani di Ryugu analizzati con l’olografia elettronica - L’analisi dei campioni dell’asteroide Ryugu ha permesso di rivelare nuovi e interessanti aspetti sul “bombardamento” fisico e magnetico a cui sono sottoposti gli asteroidi nello spazio interplanetario ...

