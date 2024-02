Scienza | sulla Luna nuovi minerali derivanti dall’impatto con asteroidi 

(Di domenica 11 febbraio 2024) Gli impatti di corpi celestisuperficie dellapotrebbero aver dato origine al minerale changesite-(Y), il nuovo elemento trovatosuperficie del nostro satellite naturale nell’ambito della missione cinese Chang’e-5, e ad altriibridi. Questo, almeno, e’ quanto emerge da uno studio, pubblicatorivista Matter and Radiation at Extremes, dell’American Institute of Physics, condotto dagli scienziati dell’Accademia cinese delle scienze. Il team, guidato da Wei Du, ha esaminato la composizione del materiale raccolto dalla superficiere nell’ambito della missione Chang’e-5. La, spiegano gli esperti, e’ oggi caratterizzata dalla presenza di numerosi crateri, dovuti all’impatto con corpi celesti e asteroidi che si sono schiantati ...

Paola Cortellesi , in un'intervista al Corriere della Sera, ha espresso il desiderio di portare leggerezza in un mondo spesso oscurato dall'odio. La ... (orizzontescuola)

“Insieme per la vita ”: in occasione della giornata dedicata alla vita del 2 febbraio, CIttà della Scienza celebra la diversità della vita sulla ... (ildenaro)

Si piange l'ennesima vittima della strada. Teresa Raso, 32 anni, originaria della zona di La Gogna, è rimasta vittima di un incidente avvenuto ieri intorno alle 13. La ragazza era ...Il rapper ha deciso di dire la sua sulla questione tramite un post sulla piattaforma X. Comunque se fossi uno di quel 60% che ha televotato #Geolier, spendendo dei soldi per far vincere il mio ...(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – ‘Io sono STEM’: il MUR e le giovani ricercatrici in campo per la ‘Giornata internazionale delle donne e dell ...