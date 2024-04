Scherma | i convocati dell’Italia per il weekend di Coppa del Mondo Spazio a fioretto - spada e sciabola

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 aprile 2024)ricco di appuntamenti per lainternazionale. Il(sia uomini che donne) vedrà la sua tappa didelad Hong Kong, mentre in Asia ci sarà il Grand Prix di Seoul per(sia uomini che donne). Il tutto si completerà in Sudamerica con il Grand Prix di Calì (Colombia) per la(entrambi i sessi). Andiamo a scoprire tutti iin tutte le categorie.Azzurre prova individuale – Martina Favaretto, Alice Volpi, Martina Batini, Arianna Errigo, Francesca Palumbo, Giulia Amore, Erica Cipressa, Anna Cristino, Carlotta Ferrari, Camilla Mancini, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini Azzurri prova individuale – Tommaso Marini, Filippo ...