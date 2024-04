Scherma - ritorna la Coppa del Mondo con le fiorettiste impegnate a Tbilisi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024) Dopo qualche settimana di pausa torna ladeldie sarà un fine settimana dedicato al fioretto femminile. Si gareggia da venerdì in Georgia a, per una tre giorni classica con le qualifiche il venerdì, la prova individuale il sabato e quella a squadre la domenica. Sicuramente un importante test di preparazione a quello che accadrà tra qualche mese a Parigi. L’Italia non ha mai avuto problemi a centrare la qualificazione olimpica, con le azzurre che sono sempre state protagoniste nelle posizioni di vertice. Quella diè un’ulteriore occasione per confrontarsi con Stati Uniti e Francia, che sono sicuramente le avversarie dirette in chiave oro olimpico. Non ci dovrebbero essere assolutamente novità nel quartetto di Stefano Cerioni, con una squadra ormai collaudata ed ...