Sarri al Torino - si può fare se il Newcastle non gli offrirà i soldi arabi La Stampa

(Di martedì 30 aprile 2024)al, si puòse ilnon gli. Lo scrive il quotidiano La. La lista dei candidati è ricca, l’idea più suggestiva porta al profilo di Maurizio. Il tecnico che ha lasciato la Lazio senza preavviso rinunciando a più di un anno di contratto aè già stato: uno scudetto vinto alla guida della Juve, ma con la Juve l’empatia non è mai scattata e il rapporto si è consumato in un attimo. Perchépotrebbe essere tentato dall’avventura in granata e perché l’eventuale matrimonio si può celebrare? Primo: l’allenatore del bel calcio è profondamente legato alla storia del Grande, più volte è salito a Superga (anche da solo) ...

Sarri si è dimesso! Provedel male , ma non malissimo. Il Torino perde Djidji

torino - Il Cruz Azul piomba su Duvan Zapata - Duvan Zapata potrebbe lasciare il torino e l'Italia dopo 11 stagioni. Sull'attaccante colombiano, infatti, è piombato il club messicano del Cruz Azul, che ha pronta un'offerta da 14 milioni di euro pe ...

torino - Si cerca il successore di Juric, sarri è la grande suggestione - Le strade del torino e di Ivan Juric si separeranno a fine stagione. Diversi i profili accostati al club granata, da Raffaele Palladino a Vincenzo Italiano, passando per Rino Gattuso e Alessio Dionisi ...

torino e Fiorentina si contendono un allenatore che spunta ora - Che futuro per Maurizio sarri Da qualche settimana si parla di lui come possibile allenatore in Premier, ma in Italia se lo contenderebbero Fiorentina e torino. Non si sa se il tecnico toscano possa.

