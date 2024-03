Sarri si è dimesso! Provedel male | ma non malissimo Il Torino perde Djidji

De Laurentiis attacca Sarri: “Chi dà le dimissioni è un perdente”: Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha criticato duramente la scelta di Maurizio Sarri di dimettersi dalla Lazio: "Chi molla è un perdente".napolipiu

Sarri dimissioni, Pistocchi: «Lui è un vero uomo del calcio»: «Sarri si è dimesso da allenatore della Lazio. Un gesto che in questo Paese fanno solo le persone che hanno una grande statura etica e morale, e che dimostra la passione, il senso di responsabilita e ...calcionews24

Lazio, Martusciello come Calzona. Lo staff di Sarri è ancora al lavoro a Formello: C’è ancora parte dello staff di Maurizio Sarri al lavoro (lo staff è ancora in carica, in quanto si è dimesso soltanto l'allenatore) mentre - come detto - lui ha lasciato il centro sportivo. Così come ...tuttonapoli