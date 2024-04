Sanremo 2025 con Conti - Panariello e Pieraccioni | è quasi fatta

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 30 aprile 2024) Carlooggi ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera che lo ha così stuzzicato: “Hai condottonel 2015, nel 2016 e nel 2017: non sarebbe bello un altro triplete, 2026 e 2027?“, ottenendo come risposta: “Non so se ho ancora l’orecchio musicale giusto” Nelcompio 40 anni in Rai. Per me a ogni rinnovo è importante che oltre al pilota ci sia la macchina. Finora hanno creduto in me. Poi, mai dire mai: di doman non c’è certezza”. In merito agli ascolti record di Amadeus, Carloha specificato: “Io non potrei mai replicarlo, non arriverei alle 2 di notte (ride, ndr)! Amadeus ha fatto un grande lavoro, ma non si può ragionare sui precedenti, altrimenti dopo Baudo non lo avrebbe dovuto fare più nessuno. Il Festival è tornato ai vecchi fasti. Qualcuno dice che sono stati i ...