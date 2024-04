Ecco chi condurrà Affari Tuoi e Sanremo 2025 | svelati i nuovi presentatori al posto di Amadeus

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 30 aprile 2024) Dopo tanto parlare, finalmente sappiamo chiil Festival di, entrambi lasciati in eredità da. Come sappiamo, il famoso conduttore ha scelto di abbandonare la Rai in favore di un nuovo impiego a Discovery, la piattaforma privata che si sta accaparrando i volti più noti del piccolo schermo italiano....