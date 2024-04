Sanremo 2025 - spunta il nome di Morgan | cosa pensa il cantante

(Di martedì 30 aprile 2024) Continua il totonomi per la conduzione della 75esima edizione del Festival didopo il due di picche di Amadeus al sesto anno consecutivo. Tra i nuovi nominativi fatti c’è anche quello di. L’artista, attualmente impegnato nella battaglia legale contro Bugo, ha rivelatodi questa idea. È appena terminata la 74esima edizione del Festival di, ma è già partito il totonomi per la conduzione e la direzione artistica del prossimo anno. Amadeus, nonostante avesse ricevuto un’altra proposta da parte dei vertici Rai, ha infatti deciso di lasciare spazio ai suoi colleghi dal prossimo anno, dedicandosi a ulteriori progetti televisivi. Tra questi si è fatto anche ildi. Eccorisponderebbe l’artista a una simile ...

Sono passati quattro anni eppure il tema è ancora caldo e il nervo è scoperto. Al Festival di Sanremo 2020 ha fatto storia il fuori programma con protagonista Morgan e Bugo, la loro lite sul palco in diretta e le reciproche accuse. È Morgan (che ultimamente ha bacchettato pure Ultimo) a ricordare ... Continua a leggere>>

A distanza di quattro anni dall’espulsione al Festival di Sanremo 2022, Morgan è tornato a parlare della querelle scoppiata sul palcoscenico del Teatro Ariston con Bugo negli studi di Ciao Maschio da Nunzia de Girolamo. I due cantanti quell’anno erano in gara tra i big con il brano “Sincero”. Le ... Continua a leggere>>

Morgan a Ciao Maschio ricorda quanto accaduto sul palco di Sanremo 2020 tra lui e Bugo . "Mi ha pregato per 10 anni di fare Sanremo perché voleva diventare famoso, io ero suo amico. Dissi ok. Una volta andato sul palco mi ha fatto lo sgarbo", ha spiegato.Continua a leggere Continua a leggere>>

morgan dà la sua versione: “Bugo mi ha pregato 10 anni per sanremo” - morgan è tornato a parlare della lite avuta con Bugo nel sanremo 2020. Ha sostenuto che Bugo lo abbia pregato per 10 anni per diventare famoso, ma poi gli ha fatto uno sgarbo ...

Continua a leggere>>

morgan, tutta la verità su Bugo: “Mi pregò per fare sanremo insieme” - morgan ha ricordato l'esperienza a sanremo quando partecipò con Bugo. Secondo le sue dichiarazione il cantante l'avrebbe pregato per 10 anni.

Continua a leggere>>

morgan (ancora) sulla lite con Bugo a sanremo 2020: “Aveva rovinato la canzone di Endrigo” - morgan è tornato a parlare della famosa lite con Bugo a sanremo 2020 a Ciao Maschio: l'artista ha spiegato i motivi ...

Continua a leggere>>