Rivelato quando One UI 6 1 arriva sui primi Samsung Galaxy | le novità AI certe

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’attesa per l’aggiornamento One UI 6.1 suinon sarà così lunga. A dichiararlo, senza mezzi termini, è stata la stessaattraverso i suoi canali ufficiali. Sebbene si parlasse di lancio entro la prima metà dell’anno e dunque solo entro giugno, la prospettiva di distribuzione è ancora più rosea. Saranno iS23, iS23+, iS23 Ultra, iS23 FE ma anche iZ Flip 5,Z Fold 5 e tutta la serieTab S9 a ricevere proprio l’aggiornamento all’ultima interfaccia sviluppata dal Brand. Per il corposo passo avanti non si andà oltre la fine di marzo. Il rilascio è tanto atteso per le interessantissime funzioni AI che arriveranno proprio ...