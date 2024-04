Saman Abbas forse uccisa dalla mamma - non fu per il no alle nozze combinate I genitori l' hanno accompagnata a morire Le motivazioni della Corte

saman, i giudici della Corte di Assise: «Forse uccisa dalla madre, il motivo non fu il no alle nozze» - «Se vi è un dato che l'istruttoria e la dialettica processuale - le uniche deputate a farlo - hanno consentito di chiarire è che saman Abbas non è stata uccisa per essersi opposta ad un matrimonio ...

Continua a leggere>>

saman Abbas, a ucciderla potrebbe essere stata la madre. Le motivazioni della condanna all’ergastolo dei genitori - E’ quanto si legge nelle oltre 600 pagine delle motivazioni della sentenza della Corte di assise di Reggio Emilia che motiva le responsabilità del padre e ...

Continua a leggere>>

Ergastolo per i genitori di saman Abbas: la tragica storia di una figlia accompagnata a morire - La decisione di uccidere saman Abbas sarebbe stata presa dai genitori nel corso di diverse telefonate con lo zio Danish Hasnain. Secondo quanto riportato ...

Continua a leggere>>