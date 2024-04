Abusi nel carcere Beccaria - don Rigoldi | I ragazzi segnalano da tempo Il procuratore di Milano | Una brutta pagina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) “Una conferenza che non avremmo voluto tenere: è una vicenda dolorosa, unadelle istituzioni”. IldiMarcello Viola commenta così, durante la conferenza stampa, l’operazione che ha portato all’arresto di 13 agenti della polizia penitenziaria, in servizio aldi, per reati che vanno dai maltrattamenti alla tortura. La procura – Il capo della procura ricorda la “massima collaborazione” della Polizia penitenziaria e del Dap, “per assicurare il rispetto della legge. Non ci piace quello che è stato accertato, ma è interesse dello Stato fare luce su questi fatti che creano desolazione e sconforto perché commessi nell’ambito carcerario che vive un momento di difficoltà come dimostrano i suicidi e il sovraffollamento” aggiunge. “Il ...