Salario minimo - le opposizioni ci riprovano con una raccolta firme | depositata in Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare

(Di martedì 30 aprile 2024) Continuerà nelle piazze di tutta Italia la battaglia delleper il. Oggi, martedì 30 aprile, una delegazione di Pd, M5S e Alleanza Verdi-Sinistra ha depositato inladidiper «rafforzare i contratti collettivi e stabilire che sotto i 9 euro l’ora non è lavoro ma sfruttamento». A norma di, servono almeno 50milaper far sì che laarrivi in Parlamento. L’obiettivo delle, spiegano fonti del Pd, è di raccoglierne almeno il doppio, vale a dire 100mila, tra cartacee e digitali (autenticate con lo Spid). L’ultimo tentativo da parte di Pd, M5s e Avs di introdurre un ...

Martedì 30 aprile alle 10 le delegazioni di Partito democratico, Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi e Sinistra depositeranno presso la Corte di Cassazione le firme raccolte a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per istituire in Italia un Salario minimo legale di nove euro ... Continua a leggere>>

"Avevamo preso un impegno con milioni di lavoratrici e lavoratori sottopagati. Avevamo detto che non ci saremmo arresi di fronte ai no di Giorgia Meloni, capace di proporre solo mancette elettorali per pochi anziché il diritto a una retribuzione degna per tutti. Questa mattina il M5S, insieme a una ... Continua a leggere>>

Alla vigilia della festa dei lavoratori e mentre Giorgia Meloni i vecchi sgravi sulle assunzioni già approvati nel 2023 (e in parte mai attuati), le opposizioni rilanciano depositando una proposta di legge di iniziativa popolare per il salario minimo . Quella stessa misura che il governo ha ... Continua a leggere>>

Primo maggio, Acli: 7 proposte per combattere il lavoro povero - In 30 anni i salari italiani sono scesi, unico caso in Europa, con un’ulteriore riduzione del 7% dopo la pandemia: “Siamo in un circolo vizioso” ...

Continua a leggere>>

Mossa Pd per l’1 maggio: negli appalti in Veneto salario minimo di 9 euro netti - VENEZIA – “ Abbiamo voluto dare un segnale istituzionale concreto in occasione di questo 1 maggio. Chiediamo a tutto il Consiglio e alla Giunta di assumere un impegno preciso, un indirizzo politico ch ...

Continua a leggere>>

Lavoro, Barzotti (M5s): no misure spot, serve salario minimo, diritti e legalità - Roma, 30 apr - “Il tema del lavoro riguarda la vita delle persone, e per quanto ci riguarda riteniamo che le misure poste dal governo Meloni siano soltanto delle misure burocratiche, spot, delle mance ...

Continua a leggere>>