Rubiales si difende | Ho salvato il calcio spagnolo dopo il Covid - sulla Supercoppa in ARABIA SAUDITA…

Madrid, 25 marzo 2024 - Non sono finiti i guai per Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola, è indagato per corruzione, amministrazione scorretta e riciclaggio di denaro. Rubiales è accusato di aver ricevuto tangenti in forma di terreni per portare la Supercoppa di Spagna in Arabia ...

