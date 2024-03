La Spagna accusa Rubiales | “Supercoppa in Arabia in cambio di terreni”

(Di lunedì 25 marzo 2024) Continuano i problemi per Luis, l’ex presidente della Federcalcio spagnola già nella bufera per il bacio ‘rubato’ a Jenni Hermoso dopo la vittoria della squadra femminile ai Mondiali. Il 46enne è indagato per corruzione, amministrazione scorretta e riciclaggio di denaro nell’inchiesta giudiziaria sull’organizzazione delladiinSaudita. Secondo le accuse l’ex presidente avrebbe ricevuto tangenti sotto forma diper la costruzione di alberghi nel paese arabo, secondo un atto giudiziario citato oggi da El Indipendente. La vicenda Secondo l’ordinanza del giudice del caso al Tribunale di Majadahonda (Madrid) “si è potuto concretizzare il ritorno di commissioni extra-contrattuali a Luis, ed altri dirigenti e importanti impiegati e ...

