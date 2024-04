Rosalinda Cannavó - inspo look | gli abiti pre-maman che valorizzano il pancino

(Di martedì 30 aprile 2024) Seducenti e alla moda. Treindossati dacheilVerde oliva, ciclamino, celeste e un punto di salvia. La palette è diversificata con colori che spaziano dai pastello ai più intensi, ma il comune denominatore è uno: sensualità in chiave chic., incinta del primo figlio, sceglie infatti per le occasioni speciali outfit che non “coprono” e che al contrarioed enfatizzano le sue forme e il. Ecco i 3a cui ispirarsi. 1. Ciclamino intenso Tra i più cliccati su Instagram, il midi dress color ciclamino firmato SHEIN: di carattere e alla moda. Perfetto per sentirsi iper femminili e seducenti. 2. Celeste e salvia. C’è poi il midi celeste ...

Rosalinda Cannavó in dolce attesa : l’attrice fa una precisazione sul nome della bambina . Ecco le sue parole su Instagram Rosalinda Cannavó é un attesa dell’arrivo della sua primogenita. Pochi giorni fa l’attrice e il suo amato Andrea Zenga hanno scoperto il sesso del loro bebè. Nei prossimi mesi ... Continua a leggere>>

Rosalinda Cannavò , ex gieffina, che durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5 ha conosciuto il suo attuale compagno, Andrea Zenga , ha recentemente annunciato di essere in dolce attesa. Andrea ha raccontato in una recente intervista di coppia a Verissimo di aver iniziato nei mesi ... Continua a leggere>>

Rosalinda Cannavò svela con un video il momento in cui ha annunciato ad Andrea di essere in dolce attesa Rosalinda Cannavò per la prima volta svela ai fan il dolce momento in cui ha annunciato ad Andrea della sua gravidanza. Gli Zengavó tra pochi mesi diventeranno genitori per la prima volta di ... Continua a leggere>>

Basti pensare che quell'anno venne fuori l'Ares - Gate che coinvolse non solo lui, ma anche Rosalinda Cannavò (che partecipava al Grande Fratello ) oltre a Tarallo (per via del suicidio di Losito), ...

Continua a leggere>>

... buttato in un enorme calderone di pettegolezzi" Stiamo parlando dell'attore campano ed modello, Massimiliano Morra che entrò nella casa ritrovandosi la sua ex fidanzata Rosalinda Cannavò in arte ...

Continua a leggere>>