Rosalinda Cannavò mostra il dolce momento dell’annuncio - la reazione di Andrea VIDEO

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 25 aprile 2024)svela con unilin cui ha annunciato addi essere inattesaper la prima volta svela ai fan ilin cui ha annunciato addella sua gravidanza. Gli Zengavó tra pochi mesi diventeranno genitori per la prima volta di una femminuccia. I due futuri genitori pochi giorni fa hanno scoperto il sesso del bebé e attraverso i social continuano ad aggiornare tutti i loro follower che hanno visto nascere e sbocciare il loro amore.pochi giorni fa inoltre ha raccontato ai fan come si sta preparando nell’assistere al parto e se sarà presente. Il noto co-conduttore sportivo non vuole perdersi neanche un ...