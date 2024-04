Roma e Mosca litigano per Ariston Esproprio illecito Colpa vostra

(Di martedì 30 aprile 2024) Scambi di accuse tra la Farnesina e l’ambasciata russa dopo la nazionalizzazione degli stabilimenti di Vsevolozhsk. Per i diplomatici di Putin «la responsabilità è dell’Italia che ha sacrificato i suoi interessi». Zelensky riceve Stoltenberg e bacchetta l’Occidente: «Senza un invio veloce, non potremo stabilizzare il fronte». Ma Scholz nega ancora i missili Taurus. Lo speciale contiene due articoli.

L'ambasciatore russo Paramonov, convocato alla Farnesina per la vicenda Ariston , ha fornito "spiegazioni esaurienti sulla legalità e fondatezza delle decisioni prese", scrive l'ambasciata. Paramonov, sottolinea l'ambasciata, "ha ricordato agli interlocutori che Mosca ha sempre attribuito ...

alta tensione , tra Italia e Russia , sul caso Ariston . L'ambasciatore della Federazione Russa in Italia è stato convocato oggi alla Farnesina s, su indicazione del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per fare chiarezza sulla nazionalizzazione del colosso italiano. L'ambasciatore ...

Dopo la decisione di Mosca di nazionalizzare le filiali russe dell'Italiana Ariston e della tedesca Bosch, il segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia ha oggi riveuto l'ambasciatore russo in Italia Alexei Paramonov. La convoca zione del diplomatico era stata annunciata nei giorni ...

Le aziende italiane in Russia pregano Tajani: "Non confiscate gli asset russi in Occidente" - Pirelli, Buzzi Unicem, Barilla, Parmalat sono alcune delle italiane che, nonostante la guerra, continuano a produrre in Russia. Ora il timore è che, dopo ...

"Ha creato un clima finanziario ostile". L'Ue contro Putin per i casi Ariston e Bosch - Vladimir Putin sfida l'Europa nazionalizzando le aziende a partire dall'italiana Ariston. La Farnesina, che nelle scorse ore ha convocato l'ambasciatore russo a roma ha espresso ' forte disappunto ' p ...

Assalto russo all'Europa, Putin confisca altre 21 aziende: iI caso Ariston - Una risposta ad «atti ostili». L'ambasciatore russo in Italia Alexey Paramonov ha così motivato il decreto con cui Vladimir ...

