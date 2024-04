Ariston a Gazprom - la Farnesina convoca l’ambasciatore russo | Rivedere la decisione Mosca accusa Roma di minacce

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Dopo ladidi nazionalizzare le filiali russe dell’Italianae della tedesca Bosch, il segretario generale dellaRiccardo Guariglia ha oggi riveutoin Italia Alexei Paramonov. Lazione del diplomatico era stata annunciata nei giorni scorsi dallo stesso ministro degli Esteri Antonio Tajani. Guariglia “ha espresso il forte disappunto del governo italiano” per ladi trasferire in amministrazione temporaneaThermo Rus, società appartenente al Gruppo, a un’impresa del gruppo. “In linea con i partner europei, ed in particolare con la Germania – fa sapere la– l’Italia chiede alla ...