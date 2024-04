Roberto Burioni contro Susanna Tamaro | Ragiona come i somari novax

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) “La scrittrice, in un pezzo sul Corriere della Sera, ci spiega i vaccini producendosi in una mirabile crestomazia di ‘menti’ identici a quelli deiantivaccinisti. Ne dovevamo uscire migliori, invece ne siamo usciti tutti virologi, anche la”. Così, sui social,commenta l’articolo della scrittrice sulle ‘cicatrici lasciate dal Covid’, in cui c’è una critica sulla ‘mancanza di azione terapeutica iniziale e la successiva polarizzazione attorno al vaccino, evidenziando dubbi e incertezze che persistono nonostante gli avanzamenti scientifici’. Alle parole dellarisponde ricordando che “la nostra medicina ‘meravigliosamente avanzata’ in ‘quasi un anno a braccia conserte’ ha ...