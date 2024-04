Susanna Tamaro attacca i vaccini sul Corriere - scoppia lo scontro con Burioni | le parole della scrittrice

(Di martedì 30 aprile 2024), una delle più grandi autrici italiane, ha scritto un articolo molto intenso sul Covid e sui, portando il dibattito a un livello alto, molto alto. Lo ha fatto sulSera, raggiungendo quindi un pubblico vastissimo. Inevitabilmente, però, questo le ha causato molte critiche, tra cui quelle del virologo Roberto, che ha replicato allacon toni durissimi. “Mi ha molto colpito, tempo fa, scoprire che il filosofo Karl Jaspers, al discorso di riapertura dell’università di Heidelberg nell’agosto del 1945, parlandostrada che avrebbe potuto portare i tedeschi a tornare a essere uomini liberi, metteva come primo passo da compiere la necessità di rinunciare alle frasi fatte e al falso pathos – esordisce ...

(Adnkronos) – "La scrittrice Susanna Tamaro , in un pezzo sul 'Corriere della Sera', ci spiega i vaccini producendosi in una mirabile crestomazia di 'ragionamenti' identici a quelli dei somari antivaccinisti. Ne dovevamo uscire migliori, invece ne siamo usciti tutti virologi, anche la Tamaro ". Così, ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – "La scrittrice Susanna Tamaro , in un pezzo sul 'Corriere della Sera', ci spiega i vaccini producendosi in una mirabile crestomazia di 'ragionamenti' identici a quelli dei somari antivaccinisti. Ne dovevamo uscire migliori, invece ne siamo usciti tutti virologi, anche la Tamaro ". ... Continua a leggere>>

Il virologo tuona contro la scrittrice dopo un articolo sul Covid: "Dovevamo uscirne migliori invece..." "La scrittrice Susanna Tamaro , in un pezzo sul 'Corriere della Sera', ci spiega i vaccini producendosi in una mirabile crestomazia di 'ragionamenti' identici a quelli dei somari antivaccinisti. ... Continua a leggere>>

Astrazeneca ammette in tribunale che il vaccino anti Covid può causare trombosi: verso risarcimenti milionari - In tribunale nel Regno Unito arriva l'ammissione da parte di Astrazeneca: il vaccino anti Covid può provocare, in rari casi, trombosi mortali ...

Continua a leggere>>

Roberto Burioni contro Susanna tamaro dopo le parole su Covid e vaccini: il duro attacco alla scrittrice - vaccini Covid, Roberto Burioni si scaglia contro la scrittrice Susanna tamaro: "''Fai ragionamenti' identici a quelli dei somari antivaccinisti" ...

Continua a leggere>>

vaccini Covid: dubbi, rivelazioni e testimonianze di Susanna tamaro in un editoriale sul Corriere della Sera - Il lunghissimo approfondimento della scrittrice Susanna tamaro con dubbi e testimonianze sui vaccini anti Covid. Non si è fatta attendere la reazione di Burioni ...

Continua a leggere>>