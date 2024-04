Restyling in centro città Mezzo milione sul tavolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024) Bando da 500mila euro dalla Regione, via ai lavori di rigenerazione in. Cantieri posati e imprese al lavoro su due aree sensibili, quelle dei giardini pubblici davanti al Municipio e della piazza Decorati, davanti alla stazione della metropolitana. Gli interventi, assortiti: dalla sistemazione verde agli arredi in generale al decoro di una zona centrale da molti anni a rischio degrado. "Proseguiamo in particolare - così la sindaca Elisa Balconi - con il percorso di recupero e implementazione delle aree verdi a disposizione della cittadinanza. La rigenerazione urbana è stato sempre un punto fermo della nostra azione amministrativa e attesta l’attenzione che abbiamo sempre avuto in particolare per il verde pubblico". L’intervento, da tempo programmato, è a cura della ditta GF Strade, al lavoro dall’altra mattina per la posa delle recinzioni di cantiere. Si ...