Centrodestra ed Europee. Uniti davanti ai fotografi. Ma è gelo Lega-Forza Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Ilsa di avere una carta vincente e la gioca sempre. Non si può che applaudire la capacità delle coalizione di apparire unita e di conseguenza, come dice Antonio Tajani, "responsabile, seria, con una visione alternativa alla sinistra" anche quando nella realtà volano coltellate e la sfida è all’ultimo sangue. Ieri, chiudendo la campagna elettorale di Vito Bardi dal palco di Potenza, sia Matteo Salvini che un Tajani in piena forma cercano sì di tirare ciascuno l’acqua al proprio mulino, in vista della sfida diretta per il titolo di secondo partito della coalizione alle, ma lo fanno con fair play. "Non dobbiamo rubarci i voti a vicenda", afferma il leader di FI. "Conte e Schlein si mettano l’anima in pace, ilè compatto. Governeremo 5 anni", dichiara il Capitano. Nessuno, sentendoli cinguettare, ...