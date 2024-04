Regno Unito - re Carlo torna in pubblico

Il Regno Unito introduce una nuova legge per la sicurezza dei dispositivi smart , imponendo aggiornamenti trasparenti, password robuste e canali per segnalare i bug. L'articolo Il Regno Unito contro i produttori di dispositivi smart : bisogna essere chiari sugli aggiornamenti proviene da ... Continua a leggere>>

Re Carlo torna agli impegni pubblici dopo la diagnosi di cancro. Le prime immagini - E' il suo primo impegno ufficiale esterno dopo la diagnosi di cancro svelata al regno unito a febbraio e i risultati descritti come ...

Continua a leggere>>

Re Carlo torna in pubblico dopo 3 mesi: sorridente accanto a Camilla. Ma Buckingham Palace non rilascia dichiarazioni sulla sua salute - Re Carlo III è tornato oggi in pubblico, per il suo primo impegno ufficiale esterno dopo la diagnosi di cancro svelata al regno unito a febbraio e i risultati descritti ...

Continua a leggere>>

Re Carlo torna in pubblico dopo la diagnosi di tumore, la visita al centro oncologico e la solidarietà ai malati: «Non sei solo» - Re Carlo è apparso in pubblico oggi per la prima volta dopo la diagnosi di tumore rivelata a febbraio, partecipando al suo primo impegno ufficiale. Il sovrano, che compirà 76 ...

Continua a leggere>>